Лише 29 нардепів Ради добровільно подали декларації про доходи до НАЗК. Ось перелік
- Автор:
- Софія Телішевська
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Лише 7% народних депутатів Верховної Ради добровільно подали декларації за 2021 рік до Нацагентства із запобігання корупції. Більшість із них — представники «Слуги народу».
Про це Руху «ЧЕСНО» повідомили в НАЗК.
Зауважимо, що до завершення воєнного стану громадяни та медіа не зможуть ознайомитися з деклараціями, а НАЗК — перевірити їх.
Жодної декларації станом на зараз не подали позафракційні депутати.
У переліку тих, хто добровільно подав свої декларації, немає керівництва Ради, лідерів парламентської більшості та голів інших фракцій та груп.
- Через обмеження воєнного стану декларування за 2021 рік відбувається добровільно. На сайті агентства є лічильник, який відображає статистику поданих декларацій та оновлюється щопонеділка.Найменше декларацій подано від посадовців Офісу президента, Кабміну та народних депутатів.
- У лютому президент Володимир Зеленський підтримав петицію щодо відновлення декларування статків посадовців і депутатів. Напередодні на підтримку законопроекту № 8071 виступили посли G7.