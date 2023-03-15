Снаряди та зенітні ракети: Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

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Prayitno / Flickr

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Туди увійдуть боєприпаси та зенітні ракети.

Про це пише пресслужба Міноборони Канади.

Канада передасть близько 8 тисяч боєприпасів калібру 155 мм, а також 12 зенітних ракет для систем ППО. Ще Україна отримає понад 1 800 105-мм навчальних боєприпасів для танків Leopard 1.

У Міноборони також розповіли, що почали перевозити в Європу додаткових чотири танки Leopard 2 до попередніх чотирьох, які відправили раніше. Очікується, що найближчими тижнями всі вісім танків, а також броньована ремонтно-евакуаційна машина, запчастини та боєприпаси вже будуть в Україні.