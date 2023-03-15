Новини

Зеленський звільнив трьох голів обласних адміністрацій

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Президент України Володимир Зеленський звільнив очільників трьох обласних військових адміністрацій.

Про це свідчать його укази від 15 березня.

Звільнено:

Перед цим ЗМІ писали, що Сергій Гайдай може стати послом України в Казахстані, а Сергія Гамалія на початку березня нібито зупинила поліція за керування машиною напідпитку.