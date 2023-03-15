Гурт Metallica купив завод з виробництва вінілових платівок

Новини

Luke Ezra Bodenstein / Unsplash

Американський метал-гурт Metallica придбав у штаті Вірджинія завод з виробництва вінілових платівок Furnace Record Pressing.

Про це пише Billboard.

«Ми дуже раді вивести наше партнерство з Furnace та його засновниками на новий рівень», — сказав у своїй заяві барабанщик Metallica Ларс Ульріх.

Вокаліст та ритм-гітарист колективу Джеймс Гетфілд заявив, що ця угода була «чудовою для Metallica і, що важливіше, для наших шанувальників». Також, за його словами, покупка гарантує, що покупці вінілу в майбутньому матимуть постійний доступ до високоякісних записів.

Логотип Furnace Record Pressing.

Читайте також: Metallica випустила новий кліп і анонсувала вихід 11 альбому

За даними Luminate, у 2022 та 2021 роках Metallica входила до числа найбільш продаваних вінілових груп у США — у 2022 році продали 387 тисяч екземплярів альбомів. Це особливо примітно для гурту, який не випускав нових альбомів із 2016 року.

У США вперше з 1987 року продажі вінілових платівок перевищили продажі компакт-дисків. У 2022 році в країні продали трохи більш як 41 мільйон вінілових платівок на суму $1,2 мільярда, а компакт-дисків — 33 мільйони на суму $483 мільйони. Це був 16-й рік поспіль зростання продажів платівок.