Матір Леонардо да Вінчі, можливо, має кавказьке коріння

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Матір італійського художника Леонардо да Вінчі могла бути рабинею з Кавказу. Про це на пресконференції у Флоренції заявив Карло Вечче — дослідник життя та творчості Леонардо да Вінчі, пише NBC News.

Матір художника звали Катериною, а Леонардо народився 1452 року як незаконнонароджений від її відносин з молодим флорентійським нотаріусом на імʼя Пʼєро да Вінчі.

Одні вчені припускали, що мати Леонардо була селянкою, інші — що сиротою, а треті — що рабинею з Близького Сходу чи Північної Африки. Тепер Карло Вечче каже, що докази свідчать, що вона була черкеською рабинею.

Такий висновок науковці зробили на підставі раніше невідомих документів, які знайшли у Державному архіві у Флоренції. Ідеться про акт звільнення рабині на імʼя Катерина її власницею Монною Джиневрою — дружиною «флорентійського авантюриста», який володів рабами з Причорноморʼя. Документ був написаний Пʼєро да Вінчі, батьком Леонардо, і датований листопадом 1452, коли Леонардо було б шість місяців.

«Я ніколи особливо не довіряв теорії про те, що вона була рабинею з-за кордону. Отже, я витратив місяці, намагаючись довести, що Катерина не була матірʼю Леонардо, але врешті-решт усі документи, які я знайшов, пішли у цьому напрямі, і я здався перед доказами», — розповів дослідник Карло Вече.

У Флоренції «ринок» потребував насамперед молодих жінок, аби вони працювали як служниці, вихователі, а також як наложниці — сексуальні рабині, які після пологів давали своє молоко хазяйським дітям.

До сьогодні одна з найшанованіших теорій про матір да Вінчі виходила від Мартіна Кемпа, іншого експерта з Леонардо да Вінчі та колишнього професора історії мистецтв Оксфордського університету в Англії. У книзі 2017 року Кемп дійшов висновку, що матірʼю Леонардо була Катерина ді Мео Ліппі, сирота, яка жила на фермі неподалік тосканського села Вінчі, в якому народився Леонардо.