Улітку 2023 року Hulu випустить продовження «Футурами». Ось як називатимуться деякі серії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Улітку 2023 року стримінговий сервіс Hulu випустить нові епізоди американського мультсеріалу «Футурама». Це підтвердила у Twitter актриса Лорен Том, яка озвучує Емі.
Видання Space пише, що наразі старі серії «Футурами» є на Disney Plus. Імовірно, там можна буде подивитися і майбутні епізоди, оскільки стримінгова платформа Hulu, яка замовила 20 нових серій мультсеріалу, недоступна за межами США.
Над серіалом працювали ті самі творці — Девід Семюел Коен і Метт Ґрейнінґ, а героїв озвучать оригінальні голоси, які були в попередніх сезонах. Джон Ді Маджіо повернеться до глядачів як голос робота Бендера, Біллі Вест озвучить Фрая, професора Фарнсворта та доктора Зойдберга. Кеті Сігал говоритиме за Лілу, а Тресс Макнейл стане голосом мами Ліли та Лінди. Філ ЛаМарр озвучить Гермеса, Лорен Том — Емі, а Моріс ЛаМарш — Калькулона, Кіфа та Морбо. Відомі також назви деяких епізодів:
- «Неможливий стрим»;
- «Гнів проти вакцини»;
- «Заппа скасували»;
- «Принц і продукт»;
- «Повʼязане з товарами, які ви переглянули»;
- «Діти Малого болота»;
- «Як Захід був 1010001»;
- «Я знаю, що ти робив минулого Різдва»;
- «Паразити відновлені»;
- «Увесь шлях униз».
«Футурама» розповідає про життя доставщика піци Філіпа Фрая, який випадково заморозив себе в останній день 1999 року і прокинувся через тисячу років. У «новому житті» він зустрів однооку мутантку Лілу та робота Бендера, які стали його друзями та колегами.
Мультсеріал виходив з 1999 до 2003 року, а потім його відродили у 2010 році, дознявши ще два сезони. Загалом автори встигли випустити 124 епізоди в 7 сезонах. Остання серія вийшла у вересні 2013 року.