Улітку 2023 року Hulu випустить продовження «Футурами». Ось як називатимуться деякі серії

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Улітку 2023 року стримінговий сервіс Hulu випустить нові епізоди американського мультсеріалу «Футурама». Це підтвердила у Twitter актриса Лорен Том, яка озвучує Емі.

Видання Space пише, що наразі старі серії «Футурами» є на Disney Plus. Імовірно, там можна буде подивитися і майбутні епізоди, оскільки стримінгова платформа Hulu, яка замовила 20 нових серій мультсеріалу, недоступна за межами США.

Над серіалом працювали ті самі творці — Девід Семюел Коен і Метт Ґрейнінґ, а героїв озвучать оригінальні голоси, які були в попередніх сезонах. Джон Ді Маджіо повернеться до глядачів як голос робота Бендера, Біллі Вест озвучить Фрая, професора Фарнсворта та доктора Зойдберга. Кеті Сігал говоритиме за Лілу, а Тресс Макнейл стане голосом мами Ліли та Лінди. Філ ЛаМарр озвучить Гермеса, Лорен Том — Емі, а Моріс ЛаМарш — Калькулона, Кіфа та Морбо. Відомі також назви деяких епізодів:

«Неможливий стрим»;

«Гнів проти вакцини»;

«Заппа скасували»;

«Принц і продукт»;

«Повʼязане з товарами, які ви переглянули»;

«Діти Малого болота»;

«Як Захід був 1010001»;

«Я знаю, що ти робив минулого Різдва»;

«Паразити відновлені»;

«Увесь шлях униз».

«Футурама» розповідає про життя доставщика піци Філіпа Фрая, який випадково заморозив себе в останній день 1999 року і прокинувся через тисячу років. У «новому житті» він зустрів однооку мутантку Лілу та робота Бендера, які стали його друзями та колегами.

Мультсеріал виходив з 1999 до 2003 року, а потім його відродили у 2010 році, дознявши ще два сезони. Загалом автори встигли випустити 124 епізоди в 7 сезонах. Остання серія вийшла у вересні 2013 року.