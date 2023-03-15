«Борг Януковича»: Верховний суд Великої Британії ухвалив рішення на користь України

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховний суд Великої Британії прийняв рішення на користь України у справі про кредит за облігаціями на $3 мільярди, взятий у 2013 році під час президентства Віктора Януковича. Цей розгляд у 2015 році ініціювала російська федерація.

В Міністерстві фінансів України повідомили, що суддя Блер визнав сильну позицію захисту України щодо примусу та погроз росії застосувати силу, які рф чинила ще у 2013 році, щоб змусити Україну випустити ці єврооблігації. Тепер Кремль має розкрити всю інформацію щодо дій проти України на відкритому судовому розгляді.

Це рішення дозволяє Україні стверджувати, що облігації, продані у 2013 році за часів правління Януковича, були частиною політичної та військової агресії з боку Москви.

Суддя заявив, що погрози росії застосувати силу у 2013 році слід розглядати в контексті реального застосування сили у 2014-му.

На цьому етапі британський Верховний суд не враховував факти незаконної війни росії проти України, оскільки апеляцію розглядали до повномасштабного вторгнення росії в Україну — у лютому 2022 року, але суддя Блер зазначив, що подальшу поведінку рф неможливо ігнорувати. До фінального рішення суду Україна не зобовʼязана платити за боргом.

Президент Володимир Зеленський назвав це черговою перемогою над агресором. «Справедливість буде за нами!» — додав він.