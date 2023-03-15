Люксембурзьку космічну компанію звинуватили у співробітництві з «ПВК Вагнера»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство економіки та МЗС Люксембургу подали до суду на компанію Spacety Luxembourg SA за її ймовірні звʼязки з Москвою та «ПВК Вагнера».
Про це повідомляє Euractiv.
У позові зазначається, що компанія могла в січні передавати «вагнерівцям» свої супутникові знімки, порушуючи санкційний режим, а саме санкції ЄС і закон про експортний контроль від 27 червня 2018 року.
Після подання позову Люксембурзький інститут науки і технологій (LIST) та Університет Люксембургу заявили, що призупиняють співпрацю зі Spacety Luxembourg SA до встановлення всіх обставин.
У компанії ж всі звинувачення відкидають.
- Spacety Luxembourg S.A. є дочірньою компанією китайської Spacety China, яку Мінфін США внес до чорного списку. Вона теж передавала «ПВК Вагнера» супутникові знімки, як стверджував помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк.