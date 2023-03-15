Bloomberg: Естонія, Литва та Польща хочуть майже на $10 знизити цінову межу на російську нафту
- Автор:
- Анна Холоднова
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Zbynek Burival / Unsplash
Три країни Європейського Союзу закликають знизити максимальну ціну на російську нафту цього місяця.
Про це пише Bloomberg.
За даними джерел видання, Естонія, Литва та Польща запропонували знизити ліміт із $60 за барель до $51,45. Вони стверджують, що це буде на 5% нижче за ринкову ціну.
Євросоюз має обговорити зміну стелі цін на російську сиру нафту 15 березня. Цей перегляд відбуватиметься на регулярній основі кожні два місяці. Блоку потрібна одностайна підтримка 27 національних урядів, щоб затвердити таке рішення.
Цінові обмеження мають подвійну мету: спробувати зберегти потік російської нафти, але обмежити дохід Кремля від її експорту. Згідно з підрахунками, доходи росії від продажу нафти в січні становили $13 мільярдів, а запропоноване зниження цінового ліміту знизило б їх на $650 мільйонів.
- 4 лютого Рада Євросоюзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які експортуються або походять з рф. Гранична ціна російських нафтопродуктів зі знижкою (наприклад, мазут) наразі становить $45 за барель, а для преміальних продуктів, як-от дизельного пального — $100. Це максимальні ціни, за якими дозволено перевозити морем до третіх країн нафтопродукти з рф. Вони почали діяти з 5 лютого 2023 року.