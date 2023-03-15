Bloomberg: Естонія, Литва та Польща хочуть майже на $10 знизити цінову межу на російську нафту

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Zbynek Burival / Unsplash

Три країни Європейського Союзу закликають знизити максимальну ціну на російську нафту цього місяця.

Про це пише Bloomberg.

За даними джерел видання, Естонія, Литва та Польща запропонували знизити ліміт із $60 за барель до $51,45. Вони стверджують, що це буде на 5% нижче за ринкову ціну.

Євросоюз має обговорити зміну стелі цін на російську сиру нафту 15 березня. Цей перегляд відбуватиметься на регулярній основі кожні два місяці. Блоку потрібна одностайна підтримка 27 національних урядів, щоб затвердити таке рішення.

Цінові обмеження мають подвійну мету: спробувати зберегти потік російської нафти, але обмежити дохід Кремля від її експорту. Згідно з підрахунками, доходи росії від продажу нафти в січні становили $13 мільярдів, а запропоноване зниження цінового ліміту знизило б їх на $650 мільйонів.