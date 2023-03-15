OpenAI запускає оновлення GPT-4. Тепер штучний інтелект зможе аналізувати картинки

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Death to Stock

Компанія-розробник ChatGPT ОpenAI анонсувала випуск більш потужної та вдосконаленої версії штучного інтелекту — GPT-4. Нейромережу навчили обробляти не тільки текст, але й картинки.

Про це йдеться у блозі компанії.

Нова версія ШІ буде «креативнішою та більш придатною для співпраці». Завдяки ширшим загальним знанням і можливостям GPT-4 зможе розвʼязувати «складні проблеми з більшою точністю».

Найголовніше нововведення — можливість використовувати зображення як вхідні дані та комбінувати їх з текстом. Тепер нейромережа може розуміти, що зображено на фото, а також враховувати малюнки та схеми при розвʼязанні задач. Також ШІ може пояснювати дані, подані як діаграми. Наразі робота із зображеннями перебуває на стадії закритого тестування і поки недоступна загалу.

OpenAI вже відкрила список очікування на отримання API GPT-4. Також модель зможуть протестувати користувачі преміум-версії чат-боту компанії ChatGPT Plus, але з обмеженою кількістю запитів.

Попри свої нові можливості GPT-4 має ті ж обмеження, що й попередні моделі GPT, заявляють в компанії. Оновлений ШІ досі ненадійний (він викривляє факти та припускається помилок у судженнях).

Проте розробники заявляють, що у GPT-4 значно менше «галюцинацій», ніж у попередніх моделей (які самі вдосконалювалися з кожною ітерацією). За їхніми даними, GPT-4 показав на 40% вищі результати, ніж GPT-3,5 за результатами тестів оцінки фактології.

ChatGPT

Нейромережа ChatGPT може видавати базовий програмний код, генерувати фінансовий аналіз, вигадувати персонажа, давати поради та відповідати на запитання. Також вона може розуміти природну людську мову та генерувати деталізований письмовий текст. Новий штучний інтелект є найновішим чат-ботом від дослідницького фонду OpenAI, який заснував Ілон Маск.

Систему розробили для надання інформації та відповідей на запитання через розмовний інтерфейс. Штучний інтелект навчається на величезній вибірці текстів, які бере з інтернету. Фонд OpenAI заявив, що ChatGPT створили з акцентом на простоту використання.