Телескоп «Джеймс Вебб» показав фазу смерті зірки
- Автор:
- Софія Телішевська
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Космічний телескоп «Джеймс Вебб» сфотографував гігантську наднову зірку. NASA опублікувало зображення рідкісної зірки Вольфа-Райє, яка розташована приблизно за 15 тисяч світлових років від Землі в сузір’ї Стрільця.
Масивні зірки проходять свій життєвий цикл, лише деякі з них проходять коротку фазу Вольфа-Райє, перш ніж стати надновою.
Телескоп зробив це фото в червні 2022 року, одразу після початку роботи.
WR 124 приблизно в 30 разів масивніша за наше Сонце, і на сьогодні вона викинула в космос газ і пил загальною масою, що в понад 10 разів перевищує масу Сонця.
- Телескоп «Джеймс Вебб» запустили на європейській ракеті «Аріан» із Французької Гвіани 25 грудня 2021 року. Космічна обсерваторія вартістю $10 мільярдів працює в точці Лагранжа Земля-Сонце 2, гравітаційно стабільній точці в космосі приблизно за 1,5 мільйона кілометрів від нашої планети.