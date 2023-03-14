МЗС запросило губернатора Флориди Десантіса відвідати Україну після його заяв, що війна з рф — це «територіальна суперечка»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
NPR
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви губернатора Флориди Рона Десантіса про те, що війна в Україні — це «територіальна суперечка». Там запросили його відвідати Україну і побачити все на власні очі.
Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у своєму Twitter.
«Ми впевнені, що як колишній військовий, який бував у зоні бойових дій, губернатор Рон Десантіс знає різницю між суперечкою та війною. Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення росії та загрози, які воно становить для інтересів США», — зазначив він.
- Губернатор штату Флорида, республіканець Рон Десантіс заявив, що захист кордонів України не є життєво важливим інтересом США. Він вважає, що американським політикам слід зосередити увагу на власній країні. За його словами, війна в Україні — це «територіальна суперечка». Також він проти поставок ЗСУ далекобійних ракет та авіації через ризики «гарячої фази війни між двома найбільшими ядерними державами світу».
- Заяви Десантіса про Україну збігаються з поглядами експрезидента США Дональда Трампа. Колишній американський лідер часто повторює, що «обидві сторони втомлені та готові укласти угоду» та що «смерть і руйнування мають закінчитися зараз». Трамп уже заявляв, що дозволив би росії «заволодіти» частинами України в рамках домовленості. Десантіс офіційно не заявляв про намір балотуватися від Республіканської партії, але у приватних розмовах говорив, що планує брати участь у президентських виборах. У США його ставлять за рейтингами на один рівень із Дональдом Трампом.