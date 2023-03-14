Україна попросила Фінляндію передати швидкісні поїзди, які раніше їздили до росії

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Україна попросила Фінляндію передати чотири швидкісні потяги Allegro. До повномасштабного вторгнення ці поїзди їздили до росії.

Про це пише Yle.

Таке прохання особисто обговорювали колишній очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін і премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін, яка нещодавно була в Києві. Це була не офіційна зустріч, а спонтанна розмова.

Відповідне прохання від України передали на розгляд фінським міністерствам.

Швидкісні потяги Allegro були збудовані спеціально для рейсів Хельсінкі — Санкт-Петербург і підходять під ширину колій радянського зразку.

Рух цих поїздів припинився в березні 2022 року, а влітку компанія списали їх разом із запчастинами.

Наразі невідома доля запиту України, оскільки компанія, яка володіє цими поїздами, належить порівну росії та Фінляндії.