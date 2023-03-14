До вʼязниці на 12 років відправили кілера, який планував убивство Олексія Резнікова та Кирила Буданова

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СБУ

Печерський районний суд Києва призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна чоловіку, який займався підготовкою до вбивства міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, а також відомого українського активіста.

Про це Служба безпеки України повідомила 14 березня.

За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду від 100 до 150 тисяч доларів. Чоловіка затримали під час спецоперації на території Волинської області в серпні 2022 року. Це мешканець тимчасово окупованого Луганська, який воював проти України у складі «ЛНР».

Після 24 лютого 2022 року його завербував працівник російської розвідки. За завданням координатора з росії чоловік мав організувати ліквідацію українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими.

Це вбивство мало стати «тестовим випробуванням» перед замахами на Резнікова та Буданова.