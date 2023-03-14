EUObserver: Європейський Союз придбає для Молдови радар для пошуку повітряних цілей

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ShinePhantom / Wikipedia

Європейський Союз виділить ще €40 мільйонів на військову допомогу Молдові. Для країни придбають радар для виявлення повітряних цілей.

Про це пише EUObserver.

Переважна більшість виділених коштів підуть саме на «наземний мобільний радар далекого спостереження». Він дозволить Молдові контролювати повітряний простір країни.

Решту коштів витратять на «високомобільні легкі тактичні автомобілі та пікапи», «навантажувачі, автобуси та вантажівки», «комунікаційне обладнання», а також апаратне і програмне забезпечення для захисту від злому.

Гроші виділять із загального Європейського фонду миру, з якого Євросоюз фінансує, зокрема, військову допомогу Україні.