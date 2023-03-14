До коаліції зі створення спецтрибуналу для рф уже долучилися 32 держави

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Reuters / «Бабель»

До коаліції зі створення Спеціального трибуналу щодо росії за злочин агресії проти України вже долучилися 32 держави.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ще дві країни приєдналися до коаліції за створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. 32 держави тепер працюють разом, щоб притягнути до відповідальності вище політичне і військове керівництво росії. Путін і його соратники постануть перед судом», — написав міністр, не уточнивши, про які країни ідеться.

У лютому Кулеба повідомив, що Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка підтримає створення спецтрибуналу.

Раніше голова МЗС повідомляв, що країн-учасниць групи стало 30 після того, як приєдналася Греція. За словами міністра, перше засідання групи відбулося 26 січня, наступне планується на 21—22 березня у Страсбурзі.