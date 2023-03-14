До коаліції зі створення спецтрибуналу для рф уже долучилися 32 держави
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
До коаліції зі створення Спеціального трибуналу щодо росії за злочин агресії проти України вже долучилися 32 держави.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Ще дві країни приєдналися до коаліції за створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. 32 держави тепер працюють разом, щоб притягнути до відповідальності вище політичне і військове керівництво росії. Путін і його соратники постануть перед судом», — написав міністр, не уточнивши, про які країни ідеться.
У лютому Кулеба повідомив, що Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка підтримає створення спецтрибуналу.
Раніше голова МЗС повідомляв, що країн-учасниць групи стало 30 після того, як приєдналася Греція. За словами міністра, перше засідання групи відбулося 26 січня, наступне планується на 21—22 березня у Страсбурзі.
- 19 січня Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення спецтрибуналу, вже 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення спеціального міжнародного трибуналу для розгляду злочинів росії проти України.
- Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може розглядати лише ті справи, в яких обидві сторони є членами суду (росія не є членом МКС) або справа передана Радою Безпеки ООН. Передача Радою Безпеки ООН справи до МКС теж є фактично неможливою, бо росія тоді використає свій статус постійного члена Ради Безпеки, щоб ветувати таке рішення.
- Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 5 грудня виступив проти планів Європейського Союзу створити спеціальний трибунал за підтримки ООН для розгляду російських злочинів під час війни в Україні, заявивши, що можна просто провести судовий процес на базі Міжнародного кримінального суду.