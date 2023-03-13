Уряд пропонує збільшити видатки на армію на понад 500 мільярдів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / Денис Шмигаль
Уряд підтримав законопроєкт про збільшення видатків з державного бюджету на 537 мільярдів гривень.
Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив 13 березня.
Понад 518 мільярдів пропонують додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це допоможе посилити обороноздатність країни.
Денис Шмигаль зазначив, що завдяки підтримці міжнародних партнерів знайшли додаткові фінансові можливості, щоб підтримати армію. У проєкті закону пропонують додаткові кошти на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо. Далі законопроєкт мають ухвалити в парламенті.
- 12 березня перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція «Голос») заявляв, що збільшення на 500+ млрд грн — це найбільше збільшення бюджету в історії України.