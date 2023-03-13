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New York Post

Playboy перезапускає свій культовий журнал як цифрове видання. Бренд продовжує суперничати з платформою OnlyFans.

Про це пише New York Post.

У 2020 році журнал Playboy перестав друкуватися через фінансові проблеми. Оновлена його версія дебютує наприкінці 2023 року. Інтернет-видання стане входом на «платформу для авторів» Playboy, яку бренд продає як «поліпшену», «безпечну» та «ексклюзивну» альтернативу OnlyFans.

Тепер замість «зайчиків» у Playboy будуть «творці» Playboy, які публікуватимуть контент для дорослих на своїх сторінках та фігуруватимуть на онлайн-обкладинках журналу.

The Post отримала першу в історії цифрову обкладинку Playboy, на якій зображена модель Аманда Черні, яка заробила понад $1 мільйон як автор Playboy, використовуючи бета-версію платформи Centerfold.

New York Post

Playboy вперше запустив Centerfold у грудні 2021 року як місце «творчої свободи, художнього самовираження та сексуального позитиву». Як і OnlyFans, він дозволяє моделям залучати платних передплатників. Однак зараз Playboy повідомив New York Post, що відмовляється від назви Centerfold, і натомість платформа буде інтегрована в структуру Playboy.

За словами бренду, різниця між OnlyFans і Playboy полягає в тому, що творцем OnlyFans може стати кожен, а творці Playboy повинні подати заявку і її має схвалити редакційна команда.

«Наша платформа для творців Playboy — це журнал Playboy ХХІ століття. Ми передаємо можливості створення контенту до рук творчої спільноти та надаємо їм інструменти для взаємодії та прямої монетизації своїх фан-баз», — сказала головний бренд-менеджер компанії Рейчел Веббер.

Генеральний директор Playboy Бен Кон сказав, що він сподівається, що його платформа для творців змінить нинішню економіку творців «так само, як журнал Playboy струснув видавничу індустрію майже 70 років тому». Перший випуск журналу Playboy з Мерилін Монро на обкладинці його творець Хʼю Хефнер випустив у 1953 році. Менш ніж за день було продано 50 тисяч примірників.