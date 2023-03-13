У туалетному папері по всьому світу знайшли «вічні хімікати»

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Американські науковці перевірили 21 бренд туалетного паперу з Північної та Південної Америк, Західної Європи та Африки і виявили в усіх зразках перфторовані хімічні сполуки (PFAS) чи «вічні хімікати» — вони токсичні і майже не розкладаються в природних умовах.

Про це пише The Guardian.

Учені зʼясували, що туалетний папір з вторинної сировини потенційно так само небезпечний, як і звичайний. Разом із каналізаційними водами папір з хімікатами прямує до очисних споруд. А звідти — на сільськогосподарські поля та у природні водойми, отруюючи їх.

Цього разу дослідники не вивчали наслідки використання туалетного паперу з PFAS для здоровʼя людей. Але наразі відомо, що «вічні хімікати» підвищують ризик раку, вроджених вад розвитку у немовлят, захворювань печінки та щитовидної залози, зниження імунітету та гормональних розладів. Однак, у туалетному папері PFAS виявилось небагато.

«Я не поспішаю міняти свій туалетний папір і не кажу, що люди повинні припинити або зменшити використання туалетного паперу. Проблема в тому, що ми визначили нове джерело PFAS, і це підкреслює, що хімікати є всюди», — сказав автор дослідження та аспірант Університету Флориди Джейк Томпсон.