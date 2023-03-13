Білгород-Дністровський морський порт продали з аукціону за 220 мільйонів гривень

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Адміністрація морських портів України

Фонд державного майна 13 березня продав Білгород-Дністровський морський порт за 220 мільйонів гривень. Онлайн-аукціон провели в державній системі Prozorro.Продажі.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Під час аукціону вартість порту зросла у 2,3 раза (з 93,8 млн грн стартової ціни). За право приватизації порту в торгах змагалися три учасники.

Тепер переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лота. Лише після надходження коштів до бюджету з ним підпишуть договір купівлі-продажу.