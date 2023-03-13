NYT: Міжнародний кримінальний суд збирається порушити проти росії перші справи

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Міжнародний кримінальний суд має намір порушити проти росії перші дві справи про воєнні злочини — через депортацію дітей та удари по інфраструктурі.

Про це пише американська газета The New York Times із посиланням на чинних та колишніх посадовців суду, які обізнані про це рішення.

Це перші звинувачення, які суд висунув проти росії. Вони є результатом роботи спеціальних слідчих дій і стосуються того, що росія викрадала українських дітей та підлітків та відправляла їх до російських таборів перевиховання, а Кремль навмисно завдавав ударів по цивільній інфраструктурі.

Перша справа повʼязана з широко відомим викраденням українських дітей, від малечі до підлітків. У межах програми Кремля їх вивозили з України та відправляли до родин на всиновлення або до дитбудинків, щоб вони стали громадянами росії, або відправляли до літніх таборів для перевиховання. Росія не робила секрету зі своєї програми, представляючи її як «гуманітарну місію із захисту осиротілих чи покинутих українських дітей від війни». Кількість незаконно вивезених до росії всіх українських дітей, у тому числі тих, кого депортували з батьками, може сягати 150 тисяч, розповідав раніше омбудсман Дмитро Лубінець. Офіційно верифікованих Україною дітей на території росії 16 тисяч 207.

У другому випадку очікується, що головний прокурор розгляне постійні атаки росії на цивільну інфраструктуру, включаючи системи водо- і газопостачання та електростанції, які розташовані далеко від бойових дій і не вважаються законними військовими цілями.

The New York Times пише, що ордери на арешт підозрюваних у жодній із двох справ не очікуються найближчим часом.