У Херсонській області тимчасово подовжать комендантську годину

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У Херсонській області з 13 по 17 березня запроваджують нову комендантську годину. Вона триватиме з 17:00 до 06:30.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, є інформація про можливе перебування в Херсоні російських диверсійних груп. В області проводять контрдиверсійні заходи. Комендантську годину подовжать, щоб не допустити жертв серед цивільних.

«Тому всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а в подальшому — планувати свій час перебування на території міста та області», — сказав Прокудін.