ЗСУ відбили 102 атаки і знищили 710 окупантів

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Getty Images / «Бабель»

Російські окупанти продовжують спроби оточити Бахмут, а також прорвати оборону в районі Кремінної, Авдіївки та Марʼїнки.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Попри значні втрати, росіяни продовжують наступати в напрямку Лиману, Бахмуту, Авдіївки та Марʼїнки, українські воїни відбили 102 атаки за добу.

У районі Купʼянська та Кремінної противник намагається прорвати оборону ЗСУ, безуспішно атакував у районах Дворічної, Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви, Білогорівки та Верхньокамʼянського.

У районі Бахмуту ворог не припиняє спроб захопити місто, захисники відбилися біля Васюківки, Міньківки, Оріхово-Василівки та Іванівського.

Також загарбники безуспішно наступали в районах Камʼянки, Авдіївки, Водяного, Сєверного, Першотравневого, Марʼїнки та Побєди.

Сили оборони знищили 710 російських окупантів, вісім танків та чотири артилерійські системи за добу.