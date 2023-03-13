Фільм «Все завжди і водночас» здобув сім статуеток «Оскар». Повний список переможців
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 13 березня в Лос-Анджелесі відбулася 95-та церемонія вручення кінопремії «Оскар». Претенденти боролися за нагороди у 23 категоріях. Фільм «Все завжди і водночас» став лідером за кількістю нагород: 7 із 11 номінацій. Стрічка «На західному фронті без змін» отримала чотири нагороди.
Повний перелік переможців:
Найкращий фільм — «Все завжди і водночас»;
Найкращий анімаційний фільм — «Піноккіо Гільєрмо дель Торо»;
Найкращий режисер(и) — Ден Кван і Деніел Шайнерт («Все скрізь і відразу»);
Найкращий актор — Брендан Фрейзер («Кит»);
Найкраща актриса — Мішель Єо («Все завжди і водночас»);
Найкраща жіноча роль другого плану — Джеймі Лі Кертіс («Все завжди і водночас»);
Найкраща чоловіча роль другого плану — Ке Хюї Куан («Все завжди і водночас»);
Найкращий оригінальний сценарій — «Все скрізь і відразу» (Ден Кван, Деніел Шайнерт);
Найкращий адаптований сценарій — «Говорять жінки» (Сара Поллі);
Найкраща операторська робота — «На Західному фронті без змін» (Джеймс Френд);
Найкращі візуальні ефекти — «Аватар: Шлях води»;
Найкращий звук — «Топ Ган: Меверік»;
Найкращий оригінальний саундтрек — «На Західному фронті без змін»;
Найкраща пісня — «Naatu Naatu» («RRR: Поруч реве революція»);
Найкращий монтаж — «Все завжди і водночас»;
Найкращий грим та зачіски — «Кит»;
Найкращі костюми — «Чорна пантера: Ваканда навіки»;
Найкраща робота художника-постановника — «На Західному фронті без змін»;
Найкращий фільм іноземною мовою — «На Західному фронті без змін» (Німеччина);
Найкращий документальний фільм — «Навальний»;
Найкращий ігровий короткометражний фільм — «Прощання ірландською»;
Найкращий анімаційний короткометражний фільм — «Хлопчик, кріт, лис і кінь»;
Найкращий документальний короткометражний фільм — «Заклиначі слонів».