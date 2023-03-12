Росіяни вкрали 30 ГБ даних гри S.T.A.L.K.E.R. 2 і шантажують розробників

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Росіяни вкрали 30 ГБ даних гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, зламавши Discord-сервер розробника GSC Game World, і тепер шантажують творців.

Вони стверджують, що отримали доступ до приватних каналів, та злили деякі дані початкової версії гри середини 2019 року. Візуальні матеріали вже поширюються у російській соцмережі «ВКонтакте» та на відповідних форумах. Росіяни вимагають переосмислити ставлення до гравців із Білорусі та росії, залишити російську озвучку та відкинути «політизованість».

Розробники гри GSC Game World підтвердили хакерську атаку, але на шантаж росіян піддаватися не збираються. Фанів просять не дивитися й не розповсюджувати злиті матеріали, оскільки вони застарілі, та дочекатися офіційного релізу Heart of Chornobyl.