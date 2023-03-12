В Естонії суд заарештував трьох проросійських політиків. Один з них перед виборами їздив до окупованого Донецька

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ERR

Харʼюський повітовий суд узяв під варту на два місяці трьох чоловіків, яких підозрюють у створенні звʼязків проти Естонії. Їх засудили за статтею 235 Пенітенціарного кодексу (створення або підтримання стосунків з іноземною державою з метою вчинення злочину), повідомляє ERR.

Суд задовольнив клопотання державної прокуратури. На думку суду, чоловіки можуть ухилитися від кримінального провадження, поки перебувають на волі. Також є ризик, що вони можуть продовжити скоювати злочини.

Постанова ще може бути оскаржена в Талліннському окружному суді.

У ніч на 10 березня Поліція безпеки (КаПо) затримала трьох чоловіків за підозрою у створенні звʼязку проти Естонської Республіки. Серед затриманих був лідер руху Koos Айво Петерсон. Пізніше зʼясувалося, що затримали також Дмитрія Роотсі та Андрія Андронова.

Петерсон і Роотсі — громадяни Естонії, Андронов — громадянин росії з постійною посвідкою на проживання в Естонії.

Айво Петерсон, лідер руху Koos/Разом, балотувався на виборах до Рійгікогу за списком Обʼєднаної лівої партії Естонії в Іда-Вірумаа і отримав там 3 969 голосів. Цього не вистачило, щоб потрапити до парламенту.

Петерсон у своїх заявах неодноразово підтримував дії рф, а нещодавно відвідав окуповані території України, зокрема Донецьк і Маріуполь, з його слів — за сприяння «благодійної організації» з росії. Там Петерсон записав декілька роликів, де натякав, що з росією «не варто звʼязуватися».

Суспільний мовник після того брав у нього інтервʼю, де політику поставили багато запитань про поїздку. Петерсон сказав, що окуповані території «окуповані з нашої точки зору і, вочевидь, з точки зору України, а сама росія вважає, що у неї є «певна перевага» у цьому регіоні».