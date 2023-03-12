Термінали iBox відновили роботу після ліквідації банку-партнера
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
В Україні відновлена робота платіжних терміналів iBox, призупинена у звʼязку з ліквідацією банку-партнера АТ «Айбокс Банк», який приймав платежі.
Про це повідомила пресслужба компанії iBox.
«Як і обіцяли — лише за три дні нашій команді вдалося відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі за основні послуги, — йдеться у повідомленні.
Серед основних клієнтів є Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar та інші.
- 7 березня Національний банк відкликав банківську ліцензію «Айбокс Банку» та ліквідував його. Пізніше Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували масштабну схему відмивання тіньових прибутків грального бізнесу. До організації оборудки причетне керівництво «Айбокс Банку».