Термінали iBox відновили роботу після ліквідації банку-партнера

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В Україні відновлена робота платіжних терміналів iBox, призупинена у звʼязку з ліквідацією банку-партнера АТ «Айбокс Банк», який приймав платежі.

Про це повідомила пресслужба компанії iBox.

«Як і обіцяли — лише за три дні нашій команді вдалося відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі за основні послуги, — йдеться у повідомленні.

Серед основних клієнтів є Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar та інші.