Католицька церква в Німеччині дозволила благословляти одностатеві пари

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З 2026 року Німецька католицька церква матиме право благословляти одностатеві пари. Відповідне рішення ухвалило Синодальне зібрання з реформування католицької церкви у Франкфурті.

Із 202 членів Синодального зібрання 176 проголосували за, 14 — проти, решта 12 — утрималися. Ухвала передбачає, що благословення стане можливим і для повторного цивільного шлюбу, і для розлучених.

Рішення ініціював прогресивний католицький рух «Синодальний шлях», який з 2019 року прагне запровадити більш ліберальний підхід до католицизму в Німеччині — зокрема покласти край целібату для священників і дозволити висвячувати жінок в диякони.