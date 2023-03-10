Міноборони повідомляє про чергову інформаційну кампанію росіян щодо Бахмуту
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Reuters
Росія запустила чергову інформаційну атаку щодо ситуації довкола міста Бахмут. Про це 10 березня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Технологія виглядає так:
- запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про нібито суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень по Бахмуту. Тобто про те, що начебто президент, Залужний і Сирський мають різні позиції щодо рішень щодо Бахмуту;
- дискредитують особисто Командувача сухопутних військ;
- вигадують політичні підтексти воєнних рішень;
- намагаються показати, що командування нібито не рахується з життями.
Мета — посіяти в суспільстві дискусію про те, чи варто захищати Бахмут.
- 6 березня німецька газета Bild писала про нібито суперечку між Зеленським і Залужним щодо дій ЗСУ в Бахмуті. За даними видання, Залужний кілька тижнів тому говорив Зеленському про необхідність відходу з Бахмуту, однак у президента нібито була принципово інша позиція щодо цього питання. Того ж дня на засіданні Ставки верховного головнокомандувача головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський висловилися за продовження оборонни та подальше посилення позицій у Бахмуті.