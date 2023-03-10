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Міноборони повідомляє про чергову інформаційну кампанію росіян щодо Бахмуту

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Reuters

Росія запустила чергову інформаційну атаку щодо ситуації довкола міста Бахмут. Про це 10 березня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Технологія виглядає так:

Мета — посіяти в суспільстві дискусію про те, чи варто захищати Бахмут.