Міноборони повідомляє про чергову інформаційну кампанію росіян щодо Бахмуту

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Reuters

Росія запустила чергову інформаційну атаку щодо ситуації довкола міста Бахмут. Про це 10 березня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Технологія виглядає так:

запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про нібито суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень по Бахмуту. Тобто про те, що начебто президент, Залужний і Сирський мають різні позиції щодо рішень щодо Бахмуту;

дискредитують особисто Командувача сухопутних військ;

вигадують політичні підтексти воєнних рішень;

намагаються показати, що командування нібито не рахується з життями.

Мета — посіяти в суспільстві дискусію про те, чи варто захищати Бахмут.