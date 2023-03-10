CNN: Росія відправляє Ірану трофейну західну зброю з України. Іранці її перепроєктують
- Автор:
- Анна Холоднова
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Росія захоплює західну зброю на полі бою в Україні і відправляє її Ірану. На думку Сполучених Штатів, Тегеран намагається перепроєктувати ці трофеї.
Про це CNN повідомили чотири джерела, знайомі з цим питанням.
За даними джерел, відомо про кілька випадків, коли російські військові захоплювали західну зброю, зокрема, протитанкові ракетні системи Javelin і зенітно-ракетні комплекси Stinger на полі бою.
У багатьох випадках в Ірані захоплене росією обладнання розбирають та аналізують. Імовірно, Іран намагається створити власну версію такої зброї. За словами співрозмовників CNN, росія вважає, що постачання трофеїв Ірану спонукає Тегеран підтримувати війну рф в Україні.
Однак, американські посадовці не вважають, що ця проблема є поширеною або систематичною. Від початку війни Сили оборони України повідомляють Пентагон про втрату обладнання, наданого США. Тим не менш, у Штатах визнають, що всі випадки важко відстежити.
Чи вдалося Ірану успішно перепроєктувати будь-яку американську зброю, захоплену в Україні, невідомо.
- У 1970-х роках Іран створив протитанкову керовану ракету Toophan на базі американської ракети BGM-71 TOW. Нині вона є ключовою в арсеналі Ірану.
- У 2011 році іранці також перехопили американський безпілотник Lockheed Martin RQ-170 «Sentinel» і перепроєктували його.