CNN: Росія відправляє Ірану трофейну західну зброю з України. Іранці її перепроєктують

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Росія захоплює західну зброю на полі бою в Україні і відправляє її Ірану. На думку Сполучених Штатів, Тегеран намагається перепроєктувати ці трофеї.

Про це CNN повідомили чотири джерела, знайомі з цим питанням.

За даними джерел, відомо про кілька випадків, коли російські військові захоплювали західну зброю, зокрема, протитанкові ракетні системи Javelin і зенітно-ракетні комплекси Stinger на полі бою.

У багатьох випадках в Ірані захоплене росією обладнання розбирають та аналізують. Імовірно, Іран намагається створити власну версію такої зброї. За словами співрозмовників CNN, росія вважає, що постачання трофеїв Ірану спонукає Тегеран підтримувати війну рф в Україні.

Однак, американські посадовці не вважають, що ця проблема є поширеною або систематичною. Від початку війни Сили оборони України повідомляють Пентагон про втрату обладнання, наданого США. Тим не менш, у Штатах визнають, що всі випадки важко відстежити.

Чи вдалося Ірану успішно перепроєктувати будь-яку американську зброю, захоплену в Україні, невідомо.