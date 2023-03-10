У прокат виходить фільм «Люксембург, Люксембург» із «Курган & Агрегат» у головних ролях
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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В український прокат з 13 квітня виходить нова стрічка режисера Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург». Головні ролі у фільмі грають учасники гурту «Курган & Агрегат» Аміл і Раміл Насірови.
Стрічка озповідає про двох братів-близнюків Васю та Колю, яких у пʼятирічному віці покинув батько. Через багато років вони дізнаються про смерть батька в Люксембурзі. Один із них вирішує вирушити до чужої країни, щоб дізнатися, яким був батько, а другий робить усе, щоб йому завадити.
Трейлер фільму
- У 2022 році цей фільм презентували на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Попередня стрічка режисера, комедія «Мої думки тихі» стала лауреатом Національної кінопремії «Золота Дзиґа», Національної премії кінокритиків «Кіноколо», а також отримала спеціальний приз журі Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.