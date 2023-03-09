Туреччина відновила перемовини зі Швецією та Фінляндією для їхнього вступу до НАТО

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Reuters

Туреччина відновила перемовини зі Швецією та Фінляндією з приводу їхнього вступу до НАТО. Там обіцяють схвалити заявку, якщо обидві країни виконають певні умови.

Перемовини пройшли в штаб-квартирі НАТО, пише пресслужба Альянсу.

Це вже треті перемовини в рамках механізму, про який країни домовилися на саміті НАТО влітку 2022 року. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що Швеція та Фінляндія здійснили безпрецедентні кроки, і всі країни мають завершити процес ратифікації та запросити Фінляндію і Швецію стати повноправними членами Альянсу перед наступним самітом НАТО.

На засіданні обговорили те, що вже було зроблено для виконання прописаних у меморандумі домовленостей. Зокрема, між країнами вже немає обмежень на експорт зброї, суттєво покращено співпрацю для протидії тероризму, і Швеція невдовзі схвалить закон, що додатково посилить законодавство в цій сфері.

«Сторони погодилися, що швидка ратифікація заявок Фінляндії та Швеції — в інтересах усіх сторін, і їхній вступ посилить Альянс. Туреччина, Фінляндія та Швеція також погодилися щодо довгострокової значущості Постійного спільного механізму в питанні протидії тероризму та домовилися продовжувати співпрацю в цьому форматі і ще раз зустрітися перед самітом у Вільнюсі», — йдеться в заяві.