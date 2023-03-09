США запровадили санкції проти китайських компаній, які продавали Ірану деталі для дронів

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Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти китайської мережі з п’яти компаній і однієї фізичної особи за підтримку зусиль Ірану щодо закупівлі безпілотників.

Про це йдеться на офіційному сайті американського уряду.

«Ця мережа, що базується в КНР, відповідає за продаж і доставку тисяч аерокосмічних компонентів, зокрема компонентів, які можна використовувати в БпЛА, до Іранської авіаційної промислової компанії (HESA)», — сказано в заяві.

HESA також брала участь у виробництві моделі БпЛА Shahed-136, яку Іран експортував до росії.