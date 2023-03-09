У Євросоюзі погодили безвізовий режим для Косова

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Рада ЄС ухвалила рішення про введення безвізового режиму для громадян часткового визнаного Косова. Вони зможуть перебувати в Євросоюзі без візи 90 днів кожні 180 днів.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

«Косово доклало величезних зусиль для покращення своєї безпеки та управління міграцією, а також для приведення своєї візової політики у відповідність до політики ЄС. Ми сподіваємося, що наша співпраця у цих галузях буде й надалі плідною», — зазначила міністр з питань міграції Швеції Марія Стеннергард.

Тепер це рішення має затвердити Європейський парламент, після чого його опублікують в офіційному журналі ЄС. Воно набере чинності з 1 січня 2024 року.