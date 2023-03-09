Через російські обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Пального для генераторів вистачить на 10 діб
- Автор:
- Анна Холоднова
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Близько 4-ї ночі 9 березня через російські ракетні обстріли відключилась остання лінія звʼязку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою, повідомили у компанії «Енергоатом».
Зараз ЗАЕС знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації. Пʼятий та шостий енергоблоки переводять у холодний стан, працюють 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб станції. Пального для них залишається на 10 діб. Якщо зовнішнє живлення АЕС не відновлять протягом цього часу, може статись аварія з радіаційними наслідками.
Через ракетну атаку росіян атомні електростанції на підконтрольній Україні території розвантажили потужність. Станом на 06:30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4 700 МВт.
- 4 березня 2022 року окупанти захопили Енергодар і ЗАЕС поряд із містом. Це найбільша за розмірами АЕС у Європі та третя — у світі. Попри окупацію, вона працювала в обʼєднаній енергосистемі України.