Через ракетну атаку росіян у чотирьох областях і столиці діють аварійні відключення світла
- Автор:
- Анна Холоднова
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Через масовану ракетну атаку в Києві, Київській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях задіяли аварійні відключення світла.
Про це повідомили у компанії ДТЕК.
«Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі», — зазначили у компанії.
- У ніч проти 9 березня росія завдала по Україні масованого ракетного удару. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.