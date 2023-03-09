Через ракетну атаку росіян у чотирьох областях і столиці діють аварійні відключення світла

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Через масовану ракетну атаку в Києві, Київській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях задіяли аварійні відключення світла.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

«Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі», — зазначили у компанії.