ЄС виділить ще €2 мільярди для фонду, з якого фінансується військова допомога Україні

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Посли країн-членів ЄС домовилися виділити ще €2 мільярди для Європейського фонду миру. З нього фінансується військова допомога Україні.

Про це йдеться на сторінці шведського головування в ЄС у Twitter.

«Сьогодні посли ЄС затвердили додаткові €2 мільярди для Європейського фонду миру. Це рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів», — зазначили там.