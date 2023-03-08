Генсек НАТО: Бахмут може впасти найближчими днями

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг допустив, що місто Бахмут Донецької області може впасти найближчими днями. Росія продовжує кидати на захоплення міста велику кількість сил.

Про це він заявив перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі, пише The Guardian.

За його словами, є ймовірність падіння міста найближчими днями.

Столтенберг наголосив, що Захід має посилити допомогу Україні, щоб імовірна втрата Бахмуту не стала переломним моментом у війні.

«Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати росію, ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні, а союзники по НАТО протягом останнього року підтримали Україну військовою, фінансовою та економічною підтримкою на суму близько €150 млрд», — пояснив він.