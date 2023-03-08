Вищий антикорсуд арештував олігарха Олега Бахматюка у справі про хабар у 700 мільйонів гривень

Новини

Nelson Ching / Bloomberg via Getty Images

Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу «Укрлендфармінг», олігарха Олега Бахматюка у справі про хабар колишньому очільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Про це 8 березня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Бахматюк відреагував на рішення суду про арешт і назвав його «грубим порушенням міжнародного права і безглуздим продовженням спроб НАБУ звинуватити мене хоч у чомусь». Бізнесмен перебуває в Австрії.

За даними слідства, протягом 2015—2016 років тодішний очільник фіскальної служби Роман Насіров одержав від власника агрохолдингу Олега Бахматюка понад 722 мільйони гривень хабаря. Гроші були за відшкодування понад 3 мільярдів гривень податків компаніям, які підконтрольні Бахматюку. Роман Насіров у цій справі вже перебуває в СІЗО.