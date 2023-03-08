Астрономи сфотографували залишки наднової, яка вибухнула 1800 років тому

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NOIRLab/ National Science Foundation

Національний науковий фонд показав фото залишків наднової SN 185 — першої подібної зірки, яку зафіксували люди. Вона зʼявилася в небі більш як 1800 років тому, а потім згасала протягом восьми місяців.

Про це пише Live Science.

Історичні тексти свідчать, що вибух стався раптово і що раніше на цьому місці не було видно жодної зірки. Китайські астрономи, які у 185 р. н. е. стали свідками цієї події, назвали її «зірковим гостем». Вони спостерігали світло від вибуху у небі майже рік.

NOIRLab/ National Science Foundation

Сучасні науковці вважають, що тоді вибухнула наднова SN 185, розташована приблизно за 8 тисяч світлових років від Землі поблизу сузірʼїв Цирцинус і Центавр.

Спочатку дослідники оцінили вік цієї наднової приблизно в 10 тисяч років, аналізуючи, наскільки далеко у космос простягнулися залишки мертвої зірки. Однак тепер астрономи схиляються до іншого пояснення: SN 185 просто вибухнула набагато пізніше і з набагато більшою силою, ніж типова наднова.