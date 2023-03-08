Reuters: Південна Корея дозволила Польщі відправити в Україну гаубиці Krab

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Уряд Південної Кореї минулого року схвалив експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць Krab, які зроблені з використанням південнокорейських компонентів.

Про це агентству Reuters повідомив 8 березня представник Міністерства оборони в Сеулі. Коментарі є першим підтвердженням того, що Південна Корея офіційно погодилася хоча б побічно постачати Україні компоненти зброї.

Бюро технічного контролю Адміністрації програми оборонних закупівель (DAPA) розглянуло та схвалило передачу шасі гаубиці південнокорейського виробництва, сказав Кім Хен Чхоль, директор європейсько-азіатського підрозділу Бюро міжнародного співробітництва.

«Ми розглянули всю документацію та можливі проблеми всередині DAPA, а потім вирішили видати ліцензію на експорт до Польщі», — сказав він.

Самохідну гаубицю Krab виробила польська компанія Huta Stalowa Wola. Вона є поєднанням південнокорейського шасі K9 Thunder, британської вежі BAE Systems, французької 155-мм гармати Nexter Systems і польської системи управління вогнем. Після російського вторгнення Польща у травні відправила до України 18 Krab.

Позиція уряду Південної Кореї полягає у тому, щоб не передавати системи озброєння Україні. Крім цього, у країні є закон, який ускладнює прямий продаж зброї країнам, які перебувають у стані активного конфлікту.

Під час візиту до Сеулу в січні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України, пославшись на інші країни, які змінили свою політику відмови від постачання зброї країнам, які перебувають у конфлікті.