США мають стати «світовим арсеналом демократії», як у 1940-х роках. Провідні світові медіа про війну 7 березня

Сполучені Штати мають зараз повторити свою роль «світового арсенала демократії», яким країна була в часи Другої світової війни, пише редакційна рада The Washington Post. Впливове видання має на увазі передовсім постачання Україні зброї: очевидно, що Києву її недостатньо, зокрема снарядів. Так само зрозуміло, що перемога України в цій війні є запорукою безпеки щонайменше в Європі й важливим прецедентом, який завадить Китаю чи Північній Кореї повторювати злочинну тактику росії. «Зрозуміло, що виснаження збройних складів США небезпечне в разі воєнних конфліктів в інших частинах світу. Однак щодо кожної позиції є різні опції, які варто розглядати», ― зауважує редакційна рада WP. Наприклад, у країнах НАТО є сотні установок HIMARS і чималий запас боєприпасів ― при цьому Києву, який довів, що ефективно їх використовує, передали лише близько 20 установок. Також видання пропонує передати Україні частину зброї зі складів Національної гвардії США в різних штатах. У WP усвідомлюють, що це може спричинити невдоволення частини губернаторів, однак тут уже питання до адміністрації президента країни Джо Байдена ― чи зможе він якісно прокомунікувати цю потребу. В 1940 році тодішній очільник Штатів Франклін Рузвельт закликав населення країни працювати на те, щоб забезпечити антинацистські сили в Європі достатньою кількістю матеріальних ресурсів. Це значно вплинуло на успіхи союзників. А зараз вагання Білого дому і все більший скептицизм американського населення щодо допомоги Україні можуть завадити успіху такого потрібного весняного контрнаступу ЗСУ.

У The New Yorker вийшов матеріал про Василя Білоуса ― колись адвоката й викладача Харківської юридичної академії, а тепер аеророзвідника в ЗСУ. Це один із серії матеріалів видання про те, як війна змінила життя цивільних українців. Білоус зустрів початок широкомасштабного вторгнення на ранковій пробіжці, він звик прокидатися рано. Повернувшись у нещодавно придбану квартиру на західній околиці Харкова, сказав дружині про червоне небо за містом: «Схоже, почалась війна». Уже за тиждень він був на фронті та керував дронами. The New Yorker фокусується не на боях, а на дрібних деталях чи змінах у житті Білоуса. Наприклад на тому, що змінив звичну зачіску на козацький чуб і відростив довгі вуса. Що через проблеми зі спиною замовив собі в польовий штаб ортопедичні крісло й матрац. Як розчулився, коли друг передав дрон: разом із безпілотником той передав найкращий із можливих акумулятор і карту пам’яті, а також набір найважливіших комплектуючих, які обирав сам. Згадали й про те, наскільки близько війна зараз до Василевої домівки. Година їзди автівкою від фронту ― і він уже в центрі Харкова, проходить звичними коридорами юракадемії. Ще десять хвилин ― і він удома віддає дружині брудні речі з фронту. Близькість дому дозволяє бійцю мати свіжою навіть білизну. Однак постійно нагадує, як близько зараз ворог.

