Президент Грузії пообіцяла ветувати законопроєкт про «іноземних агентів»

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Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала учасників демонстрації біля парламенту й закликала правлячу партію «Грузинська мрія» відмовитися від ухвалення законопроєкту про «іноагентів».

Президент пообіцяла, що інакше накладе вето на законопроєкт.

«Я накладу на нього вето. Мене не цікавить його розгляд… Мене цікавить лише майбутнє Грузії, Конституція, гарантом якої я є. У ній написано, що всі держінститути — насамперед я, але також уряд, влада — зобовʼязані зробити все, щоб Грузія опинилася в Європі», — сказала Зурабішвілі.

Тим часом учасники акції протесту біля грузинського парламенту почали кидати в силовиків коктейлі Молотова, а в голову омбудсмена Левана Йоселіані кинули яйце.

Мітингувальники прорвали барикаду, встановлену перед будівлею парламенту, через це силовики обливають демонстрантів водою.