Хакери атакували німецький концерн Rheinmetall. IT-система не постраждала

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Markus Spiske / Unsplash

Німецький виробник зброї Rheinmetall у вівторок зазнав масштабної кібератаки, але вона не завдала серйозної шкоди його IT-системам.

Про це повідомляє Nieuwsblad.

На Rheinmetall скоїли DDoS-атаку, під час якої зловмисники намагаються перевантажити сервери великою кількістю запитів і таким чином вивести її з ладу.

За словами офіційного представника збройового концерну, тимчасово недоступним був лише веб-сайт компанії, який обслуговується зовнішнім провайдером, але решта ІТ-інфраструктури виявилася стабільною.

«Немає жодних ознак того, що внутрішня ІТ-інфраструктура Rheinmetall могла постраждати від можливого витоку. Не припускається, що група може зазнати будь-яких фінансових збитків», — додав він.

За оцінками експертів, Rheinmetall є обʼєктом уваги хакерів, які діють в мережі від імені росії, оскільки компанія постачає, серед іншого, бронетранспортери в Україну для захисту від російської атаки.