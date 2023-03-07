В Україні арештували активи бізнесмена Костянтина Жеваго

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Ковальчук Віктор / УНІАН

У Києві суд заарештував активи власника банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго у справі про відшкодування збитків банку на 46 млрд грн. Позов подавав Фонд гарантування вкладів.

За законом України, керівники, акціонери та бенефіціари неплатоспроможного банку зобовʼязані надати Фонду гарантування вкладів інформацію про все належне їм майно, активи та зобовʼязання на вимогу. Костянтин Жеваго цього не зробив.

Суд наклав арешт на частки Жеваго у 50,3% у трьох гірничозбагачувальних комбінатах його групи Ferrexpo: Полтавському, Єристівському та Біланівському. Цими активами через Ferrexpo опосередковано володіє Жеваго.

Також суд заборонив іншим повʼязаним з ним компаніям відчужувати зазначені активи.