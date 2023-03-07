В Україні арештували активи бізнесмена Костянтина Жеваго
- Автор:
- Анна Холоднова
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Ковальчук Віктор / УНІАН
У Києві суд заарештував активи власника банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго у справі про відшкодування збитків банку на 46 млрд грн. Позов подавав Фонд гарантування вкладів.
За законом України, керівники, акціонери та бенефіціари неплатоспроможного банку зобовʼязані надати Фонду гарантування вкладів інформацію про все належне їм майно, активи та зобовʼязання на вимогу. Костянтин Жеваго цього не зробив.
Суд наклав арешт на частки Жеваго у 50,3% у трьох гірничозбагачувальних комбінатах його групи Ferrexpo: Полтавському, Єристівському та Біланівському. Цими активами через Ferrexpo опосередковано володіє Жеваго.
Також суд заборонив іншим повʼязаним з ним компаніям відчужувати зазначені активи.
- Жеваго є підозрюваним у справі про розтрату понад 2,5 мільярда гривень ліквідованого банку «Фінанси та Кредит». Україна видала ордер на арешт Жеваго у 2019 році, а міжнародний ордер — у 2021 році.
- У 2021 році видання Forbes Україна оцінило статки Жеваго в $2,4 мільярда. Станом на кінець 2022 року видання оцінювало його капітал у $1,4 мільярда.
- 28 грудня 2022 року його затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах і наступного дня відправили під екстрадиційний арешт. Вирішується питання про повернення екснардепа до України.
- 10 січня Костянтин Жеваго вніс заставу в розмірі одного мільйона євро і вийшов з-під варти. Наразі він не має права полишати материкову частину Франції, де його арештували.