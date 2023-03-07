Джерела «Бабеля»: Російський агент з Очакова — це колишній командувач 73 морського центру ССО Едуард Шевченко
- Автори:
- Ангеліна Шеремет, Оксана Коваленко
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НикВести
Російським агентом, якого Служба безпеки України затримала в Очакові Миколаївської області, виявився Едуард Шевченко — колишній начальник 73 морського центру спеціальних операцій.
Про це «Бабелю» повідомили джерела у правоохоронних органах.
Шевченко пройшов бої за Словʼянськ, Краматорськ, Лисичанськ і Дебальцеве, лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів, повний кавалер ордена «За мужність».
У травні 2017 року військово-лікарська комісія діагностувала в Едуарда Шевченка посттравматичний синдром внаслідок служби в зоні бойових дій на сході і визнала його обмежено придатним. На підставі цих висновків Шевченка вивели з 73 центру і перевели «в розпорядження Генштабу». Шевченко не погодився з таким рішенням та подав позов до адміністративного суду. 7 вересня 2017 року суд визнав дії військового керівництва протиправними та зобовʼязав направити Шевченка на повторне проходження комісії.
У 2018 році Одеський апеляційний адміністративний суд скасував постанову Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області — і офіцер продовжив військову службу у складі Військово-морських сил Збройних сил України.
- 7 березня СБУ повідомила, що затримали агента російської розвідки, який збирав інформацію для захоплення міста Очаків. Російська воєнна розвідка дала йому завдання схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади. За це меру міста пропонували «обрати посаду» у разі захоплення регіону, однак міський голова повідомив про це до СБУ.