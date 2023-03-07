Reuters: Україна попросила у США касетні боєприпаси, аби скидати їх з безпілотників

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Україна попросила у Сполучених Штатів касетні боєприпаси, аби використовувати їх фрагменти для атак дронами.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських законодавців — Джейсона Кроу та Адама Сміта, які працюють у комітеті Палати представників з питань збройних сил.

Україна, зокрема, шукає касетну авіабомбу MK-20 для скидання її окремих частин з дронів — це на додаток до 155-мм касетних артилерійських снарядів, які Україна вже запросила.

МК-20 скидають з літака. Вона відкривається в середині польоту, випускаючи понад 240 дротикоподібних суббоєприпасів або бомб. Українські військові вважають, що ці суббоєприпаси «мають кращу бронебійну здатність», ніж боєприпаси, які вони скидають із безпілотників.

Україна хоче, щоб касетні артилерійські снаряди зупинили атаки «живої хвилі», які росія організовує протягом кількох місяців, намагаючись захопити Бахмут, розповіли американські законодавці.

Reuters пише, що касетні боєприпаси можуть виявитися надто великим кроком для адміністрації Байдена та деяких членів Конгресу. Противники стверджують, що при розкиданні бомб вони можуть калічити і вбивати мирних жителів і мають високий відсоток відмов, а снаряди, що не розірвалися, становлять небезпеку протягом багатьох років після закінчення конфлікту.

Корпорація Textron Systems припинила виробництво MK-20 у 2016 році, однак на військових складах США перебуває понад один мільйон одиниць бомб.

У 2008 році в Дубліні на міжнародній конференції досягли угоди про заборону виробництва, застосування та накопичення касетних боєприпасів. До угоди доєднались 123 країни. США, росія та Україна відмовилися приєднатися. У 2009 році у США ухвалили закон, який забороняє експорт касетних боєприпасів з коефіцієнтом неспрацьовування бомб вище 1%. Президент США Джо Байден може скасувати цю заборону.