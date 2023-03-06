У роботі Twitter через оновлення стався масштабний збій

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У роботі соціальної мережі Twitter стався найбільший збій, відколи його власником став Ілон Маск. При спробі зайти на сайт зʼявляється повідомлення про помилку, повʼязану з API.

«Ми внесли внутрішні зміни, які мали деякі непередбачувані наслідки. Ми працюємо над цим і повідомимо, коли все буде виправлено», — йдеться в повідомленні.

За даними порталу Downdetector для відстеження збоїв, близько полудня в понеділок виявили понад вісім тисяч звітів про збої в роботі Twitter по всьому світу. Згодом у відділі підтримки Twitter повідомили, що «деякі частини сервісу можуть зараз не працювати належним чином».