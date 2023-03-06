Україна встановила російських військових, які розстріляли 10 машин під час виїзду з Ірпеня. Тоді загинули 9 людей

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Національна поліція встановила хронологію і російських військових, які 5—6 березня 2022 року розстріляли 10 цивільних машин, які намагалися виїхати з Ірпеня. Тоді девʼять людей загинули, ще 12 отримали поранення.

Про це повідомив старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Нацполіції Іван Дулкай.

5 березня

Пʼятого березня російські війська намагалися штурмувати Ірпінь із різних напрямків. Перший батальйон 137 полку 106 дивізії пройшов через лісову місцевість, вийшов до мікрорайону Стоянка-2 та рухався в напрямку Романівського мосту. Тоді російські війська вийшли на вулицю Незалежності і почали розстрілювати цивільні автомобілі місцевих жителів.

Першим під вогонь потрапив автомобіль Renault Trafic, в якому були два місцевих жителі — пасажир загинув на місці, а водій отримав поранення рук. Наступною мішенню став автомобіль Renault Master, на якому чоловік намагався евакуювати своїх батьків — 65-річний батько загинув на місці, а мати отримала поранення.

Того ж дня російські військові встановили контроль над блокпостом на вулиці Олега Кошового на виїзді з Ірпеня — це була єдина дорога, якою можна було евакуюватися на транспорті з міста, тож саме там росіяни влаштували засідку. Першими, хто потрапив у засідку, стали жителі, які намагалися виїхати з міста на автомобілях Mercedez (двоє загиблих) та Hyundai Sonata (одна поранена).

6 березня

Близько 7-ї години ранку вулицею Олега Кошового поїхав перший цивільний автомобіль. Це були місцеві жителі, які теж намагалися евакуюватися. Вони їхали автомобілем Jeep Patriot. Коли вони проїжджали біля захопленого окупантами будинку, російські військові відкрили по них вогонь із автоматів, водій отримав поранення.

Приблизно в цей же час намагались евакуюватися жителі ЖК «Версаль Парк». Вони зібрали 12 машин та почали збирати людей, які не мали автомобілів, але хотіли б виїхати з міста. Першим у колоні рухався автомобіль Audi А5, в якому був водій та сім’я з півторарічною дитиною. В машину прилетіла граната, водій загинув на місці, пасажир іще довгий час лежав на землі та помирав від отриманих поранень. Жінці з дитиною вдалося вижити та не отримати серйозних травм.

Після підриву першого автомобіля інші чотири, які рухалися за ним, спробували проїхати вперед, але також потрапили під обстріл. Другим та третім автомобілями в колоні рухалися BMW та Honda, якими керувало подружжя. У BMW був чоловік, двоє дітей та жінка, 59 років, яка отримала смертельне поранення в серце — і загинула на місці.

Від обстрілу Honda загинула 34-річна жінка, дружина водія BMW. Серйозні поранення отримали ще троє пасажирів.

Четвертим у цій колоні рухався автомобіль Renault Sandero, в якому були пʼять людей — загинула 60-річна жінка, ще двоє поранені.

Пʼятим у колоні був автомобіль Jeep Patriot, в якому було подружжя з двома малими дітьми. Батько отримав кульове поранення в ліве плече та осколкове поранення лівої кисті. Пʼятирічний син — осколкове поранення лівої гомілки, дружина також поранена.

Після розстрілу військові вивели з машин усіх, хто міг самостійно йти, й відвели до захопленого будинку, де утримували кілька годин. За деякий час окупанти вирішили відпустити людей, які залишилися живі, але при цьому не дозволили забрати важкопоранених, які лежали на землі й помирали, як і не дозволили забрати тіла загиблих.

Хто до цього причетний

Слідчі поліції встановили трьох російських військових, які причетні до розстрілу евакуаційної колони:

це командир розвідувальної роти 173 окремого розвідувального батальйону;

двоє військових 137 гвардійського парашутно-десантного полку 106 гвардійської повітряно-десантної дивізії.

Їм повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством.