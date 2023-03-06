Зеленський провів чергове засідання Ставки. На ній вирішили продовжити оборону Бахмуту
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Reuters
Президент України Володимир Зеленський провів 6 березня засідання Ставки верховного головнокомандувача, йому доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту.
Підсумки зустрічі опублікував Офіс президента.
Щодо ситуації в Бахмуті Зеленський поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському.
«Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті», — повідомив Офіс президента.
Перед цим німецька газета Bild писала про нібито суперечку між Зеленським і Залужним щодо дій ЗСУ в Бахмуті. За даними видання, Залужний кілька тижнів тому говорив Зеленському про необхідність відходу з Бахмуту, однак у президента нібито була принципово інша позиція щодо цього питання.
- Росіяни перерізали дорогу до Бахмуту зі Словʼянська, наступають далі, захопили кілька сіл і прямують до єдиної більш-менш безпечної дороги до міста. Зараз відстань між їхніми позиціями становить до 10 кілометрів. Це коридор, яким українська армія досі забезпечує захисників Бахмуту. Якщо росіяни прорвуться, Сили оборони в місті опиняться в оточенні.