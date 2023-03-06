Зеленський провів чергове засідання Ставки. На ній вирішили продовжити оборону Бахмуту

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Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів 6 березня засідання Ставки верховного головнокомандувача, йому доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту.

Підсумки зустрічі опублікував Офіс президента.

Щодо ситуації в Бахмуті Зеленський поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському.

«Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті», — повідомив Офіс президента.

Перед цим німецька газета Bild писала про нібито суперечку між Зеленським і Залужним щодо дій ЗСУ в Бахмуті. За даними видання, Залужний кілька тижнів тому говорив Зеленському про необхідність відходу з Бахмуту, однак у президента нібито була принципово інша позиція щодо цього питання.